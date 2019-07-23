Сенат одобрил выдвиженца Трампа на пост главы Пентагона

Экс-лоббист компании Raytheon и экс-министр армии Марк Эспер прошел слушания в сенате США и теперь должен стать новым министром обороны. Его назначение должно завершить самый долгий в истории США период отсутствия главы Пентагона

Марк Эспер (Фото: Yuri Gripas / Reuters)

Сенат США одобрил назначение Марка Эспера на пост министра обороны США, сообщает Reuters. Его номинировал на эту должность Белый дом.

Эспера, занимавшего до этого должность министра сухопутных сил, поддержала большая часть сенаторов. Как отмечает Reuters, чиновник получил поддержку со стороны членов обеих партий, несмотря на то что его лоббистская деятельность критиковалась отдельными демократами.

Единственным членом сенатского комитета по вооруженным силам, который высказался против утверждения Эспера, была Элизабет Уоррен, которая ранее заявляла о планах противостоять Трампу на президентских выборах 2020 года.

Назначение Марка Эспера должно завершить самый долгий период в истории США, на протяжении которого страна оставалась без утвержденного министра обороны. Пентагон находится без официального руководителя с декабря прошлого года, когда в отставку ушел Джеймс Мэттис.

Причиной этого стало то, что предыдущий выдвиженец Трампа, Патрик Шанахан, от назначения отказался. Должность исполняющего обязанности главы Пентагона он занимал с января. Причиной отказа Шанахана от назначения назывались сообщения о бытовом насилии в его семье. Однако официально причины этого решения звучали по-другому: как заявлял Дональд Трамп, тот принял решение больше времени уделять своим близким.