Белый дом номинировал министра армии на пост главы Пентагона

Исполняющий обязанности главы Пентагона Марк Эспер официально номинирован Белым домом на должность министра обороны США. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

В заявлении военного ведомства говорится, что согласно процедуре назначения, Эспер, который в середине июня стал и.о. главы ведомства, до официального утверждения в должности вновь займет свой предыдущий пост — министр армии США. На должность и.о. министра обороны временно назначен министр военно-морских сил США Ричард Спенсер.

Пентагон находится без официального руководителя с декабря прошлого года, когда в отставку ушел Джеймс Мэттис. Как отмечает Reuters, американское Минобороны впервые в истории так долго работает без руководителя.

После ухода Мэттиса президент США Дональд Трамп назначил исполняющим обязанности главы Пентагона Патрика Шанахана. В мае Белый дом объявил, что глава государства выдвинул Шанахана кандидатом на пост главы оборонного ведомства. Главу Пентагона должен был одобрить сенат, однако сам Шанахан отказался занять этот пост. Он аргументировал свое решение желанием больше времени проводить с семьей.