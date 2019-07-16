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Apple $230 (+12,68%) прогноз Bank of America к 01.05.20
НЛМК ₽169,44 (+8,62%) прогноз Альфа-Банк к 16.07.20
Евро/Рубль ₽73,1 (+3,55%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.19
Северсталь ₽1 207,46 (+15,06%) прогноз Sberbank Investment Research к 15.07.20
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Кандидат на пост главы Пентагона выступил за ядерное сдерживание России

Ядерное оружие — один из главных факторов противостояния «агрессии России». Об этом на посвященных его назначению на пост министра обороны слушаниях в сенате заявил выдвинутый Дональдом Трампом Марк Эспер. Его письменные ответы на вопросы сенаторов опубликованы на сайте верхней палаты конгресса.

«На мой взгляд, поддержание боеспособности обычных и ядерных сил вместе с нашими союзниками — один из самых эффективных сдерживающих факторов против российской агрессии», — заявил кандидат. Эспер отметил, что не хочет спекулировать на теме российского сдерживания, однако состояние сил США и НАТО «критически важно» в вопросе противостояния с Россией и Китаем.

Политика
Кандидат на пост главы Пентагона заявил о идущей с Россией кибервойне

Он также заявил, что США находятся с этими двумя странами в состоянии кибервойны. По мнению Эспера, Россия и Китай пытаются украсть американские технологии и распространяют дезинформацию. Кандидат на пост руководителя оборонного ведомства также пообещал продолжать противостояние попыткам России вмешаться в американские выборы.

Трамп сообщил о выдвижении кандидатуры министра армии Эспера на пост главы Пентагона 21 июня, через несколько дней он стал и.о. министра обороны. 15 июля Белый дом официально выдвинул Эсперта на пост.

Теги: Пентагон, сдерживание, ядерное оружие
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