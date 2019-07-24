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Dow Jones $27 740,53 (+1,44%) прогноз Goldman Sachs к 31.12.21
Starbucks $95 (+5,65%) прогноз Oppenheimer к 10.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,88%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
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Прокурор попросил суд приговорить экс-замглавы ФСИН Коршунова к 9 годам

Прокурор попросил Гагаринский суд Москвы приговорить бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщила адвокат другого фигуранта дела Мария Кузнецова.

Она добавила, что для ее подзащитного, бывшего директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталия Морусова, гособвинение запросило семь лет колонии.

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Адвокат рассказал об окончательном обвинении экс-замглавы ФСИН Коршунову

Адвокат отметила, что помимо этого прокурор попросил назначить Коршунову штраф в размере 1 млн руб. и лишить его классного чина, а для Морусова — штраф в 300 тыс. руб. Кузнецова рассказала, что суд огласит приговор 29 июля.

При этом ФСИН, как потерпевшая сторона, заявила иск к обвиняемым на сумму причиненного ущерба в размере 263 млн руб.

Коршунова задержали в сентябре 2017 года. Ему вменяют растрату и мошенничество, связанное с поставками обуви для заключенных. Впоследствии в Следственном комитете сообщили, что против Коршунова возбудили дела о злоупотреблении полномочиями и о получении взяток при заключении контрактов на поставку топлива и сахара по завышенным ценам. Экс-замглавы ФСИН не признает вину.

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Бизнесмена приговорили к 3,5 года за хищение денег на обувь для ФСИН

Морусов подписал от имени ФГУП «Производственно-промышленный дом» госконтракты с региональными управлениями ФСИН о поставках им обуви собственного производства. Предприятию перечислили 263 млн руб, а затем средства перевели другим компаниям под видом оплаты материалов и аренды оборудования. Главу этих компаний Смбата Арутюняня приговорили к 3,5 годам колонии за хищение средств ФСИН.

Теги: Олег Коршунов, ФСИН, гособвинение
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