Прокурор попросил суд приговорить экс-замглавы ФСИН Коршунова к 9 годам

Прокурор попросил Гагаринский суд Москвы приговорить бывшего замглавы ФСИН Олега Коршунова к девяти годам колонии общего режима. Об этом ТАСС сообщила адвокат другого фигуранта дела Мария Кузнецова.

Она добавила, что для ее подзащитного, бывшего директора ФГУП «Производственно-промышленный дом» ФСИН Виталия Морусова, гособвинение запросило семь лет колонии.

Адвокат отметила, что помимо этого прокурор попросил назначить Коршунову штраф в размере 1 млн руб. и лишить его классного чина, а для Морусова — штраф в 300 тыс. руб. Кузнецова рассказала, что суд огласит приговор 29 июля.

При этом ФСИН, как потерпевшая сторона, заявила иск к обвиняемым на сумму причиненного ущерба в размере 263 млн руб.