Врачи подтвердили планы ампутировать руку избитой девочке из Ингушетии

На фоне уменьшения интенсивной терапии общее состояние семилетней девочки из Ингушетии остается стабильным. Врачи по-прежнему ждут демаркации процесса гангрены в тканях правой руки ребенка, чтобы установить, как именно проводить ампутацию. Об этом РБК сообщили в пресс-службе НИИ детской хирургии и травматологии.

Определение уровня гангрены, как и ожидалось ранее, продолжается уже больше недели. «У врачей еще есть время, чтобы дать возможность наиболее полноценно проявиться изменениям в тканях правой руки, имеющих потенциал обратимых изменений. После этого, в более поздний период, будет приниматься решение об уровне ампутации», — пояснили в пресс-службе.

Медики уточнили, что девочке удалось сохранить левую руку, однако из-за повреждения нервов она не может ей двигать, а восстановление может занять «очень длительное время».

«Проведенная терапия позволила избежать ампутации левой руки. Однако вследствие тугого бинтования руки дома, возможно в течение более двух дней, произошло повреждение нервов, в результате чего у девочки отсутствуют движения в левой руке и снижена чувствительность», — сообщили в НИИ.

Девочку начали постепенно ставить на ноги. При этом у нее диагностировали врожденный вывих левого тазобедренного сустава. Его лечением врачи займутся после полной стабилизации состояния ребенка.