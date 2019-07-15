Врачи заявили о планах провести ампутацию у избитой девочки из Ингушетии

Состояние семилетней девочки из Ингушетии, которая в начале июля была госпитализирована с множественными травмами, удалось стабилизировать. Однако врачи уже готовятся к частичной ампутации правой руки из-за гангрены, сообщили РБК в пресс-службе НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, где находится ребенок.

Врачи рассчитывают подвести ребенка к «экономной ампутации» тканей правой руки. В НИИ пояснили, что медики ожидают «четкой демаркации» процесса гангрены и разделения мертвых и еще живых тканей. «Состояние ран правой руки позволяет это делать, так как признаков влажной гангрены нет. Только сухая гангрена. Ожидание операции продлится не меньше недели», — заключили в пресс-службе.

Заведующий отделением гнойной хирургии НИИ Павел Мединский в свою очередь рассказал, что девочка получала сосудорасширяющие препараты, и в результате состояние рук несколько улучшилось. «В настоящее время отек левой руки значительно уменьшился, но движение полностью не восстановлено. Что касается правой руки, она в более тяжелом состоянии. Имеется сухая гангрена пальцев и кисти. Мы боремся за каждый сантиметр», — отметил врач.

Девочка была госпитализирована в начале июля, при обследовании в клинике у девочки также нашли старые переломы ребер и травму позвоночника. По подозрению в нанесении тяжких побоев была арестована тетя девочки, ей грозит до десяти лет лишения свободы.