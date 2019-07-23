Мэй поздравила Джонсона с победой на выборах

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй поздравила в Facebook бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона с победой на выборах лидера Консервативной партии (тори).

«Поздравляю Бориса Джонсона с избранием лидером консерваторов, теперь нам нужно работать вместе над тем, чтобы реализовать Brexit, который подойдет всей Великобритании», — написала она.

Мэй добавила, что также они не должны позволить попасть в правительство лидеру Лейбористской партии Джереми Корбину. Она пообещала, что будет поддерживать Джонсона.

После победы на выборах Джонсон получает право стать новым премьер-министром страны, сменив Мэй. Ранее она заявила об уходе с поста лидера тори из-за провала с реализацией Brexit.