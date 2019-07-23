Китайская BAIC вошла в число крупнейших акционеров немецкой Daimler

Китайский государственный холдинг BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) приобрел долю в 5% в немецком автоконцерне Daimler, производящем автомобили моделей Mercedes-Benz. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках сделки BAIC напрямую купил пакет 2,48% акций, а также право на приобретение дополнительных прав голоса, равных 2,52% акционерного капитала Daimler.

Сейчас крупнейшим акционером немецкого Daimler является основатель одного из гигантов китайского автопрома, концерна Geely, Ли Шуфу. Ему принадлежит 9,69% акций. Таким образом, доля китайских автопроизводителей в немецком концерне составит почти 15%.

Как отмечает Bloomberg, на фоне сообщений о сделке акции Daimler на бирже во Франкфурте выросли на 4%. Резкий рост произошел на фоне длительного падения на протяжении последнего года, за время которого акции Daimler потеряли 15% стоимости.