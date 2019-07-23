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Бизнес ,  
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Китайская BAIC вошла в число крупнейших акционеров немецкой Daimler

Китайский государственный холдинг BAIC (Beijing Automotive Industry Holding Co.) приобрел долю в 5% в немецком автоконцерне Daimler, производящем автомобили моделей Mercedes-Benz. Об этом говорится в сообщении компании.

В рамках сделки BAIC напрямую купил пакет 2,48% акций, а также право на приобретение дополнительных прав голоса, равных 2,52% акционерного капитала Daimler.

Сейчас крупнейшим акционером немецкого Daimler является основатель одного из гигантов китайского автопрома, концерна Geely, Ли Шуфу. Ему принадлежит 9,69% акций. Таким образом, доля китайских автопроизводителей в немецком концерне составит почти 15%.

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Как отмечает Bloomberg, на фоне сообщений о сделке акции Daimler на бирже во Франкфурте выросли на 4%. Резкий рост произошел на фоне длительного падения на протяжении последнего года, за время которого акции Daimler потеряли 15% стоимости.

Сделка BAIC и Daimler стала итогом долгосрочного сотрудничества двух компаний, подчеркивается в сообщении китайского холдинга. Совместное предприятие автопроизводителей, Beijing Benz, действующее с 2005 года, является одной из ведущих компаний в секторе люксовых автомобилей в Китае. В 2012 году «дочка» BAIC, Beifu Futian, создала совместное с Daimler производство грузовиков.

В то же время расширение доли китайских владельцев в одном из старейших европейских автопроизводителей вызывает недовольство некоторых акционеров. «Несмотря на всю радость в связи с появлением долгосрочных акционеров, мы все еще хотим видеть звезду Mercedes, а не китайского дракона на капоте автомобилей», — заявлял в мае на ежегодном собрании акционеров Daimler Инго Шпайх, представляющий инвесткомпанию Deka Investment GmbH (цитата по Bloomberg).

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Теги: Daimler, автопром
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