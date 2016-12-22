Глава китайской Geely приобрел акции Daimler на $9 млрд

Глава Geely Ли Шуфу приобрел 9,69% акций концерна Daimler. Целью сделки стала попытка китайской компании получить доступ к технологиям в области производства электромобилей

Ли Шуфу (Фото: Andy Wong / АР)

Как сообщает агентство Reuters, Ли Шуфу аккумулировал 9,69% акций компании Daimler, производящей Mercedes Benz. Рыночная стоимость пакета оценивается в $9 млрд. Свое решение китайский бизнесмен объяснил желанием создать альянс с немецким концерном в области производства электромобилей, а также беспилотных машин.

По словам источника агентства, владелец Geely рассчитывает, что Daimler сумеет выжить в технологической гонке, которую ведут в том числе Tesla, Google и Uber. Помимо этого Ли Шуфу надеется получить доступ к разработкам Daimler в области создания экологически чистого автомобиля для их использования в Китае.

Первую попытку получить акции Daimler Ли Шуфу предпринял еще в ноябре. Он обратился к руководству немецкого концерна с просьбой выпустить дополнительные бумаги, однако в Daimler ответили на это отказом, объяснив это нежеланием ущемлять права собственных акционеров. Тогда китайский бизнесмен стал самостоятельно аккумулировать свою долю, а параллельно провел пиар-кампанию. Он выступил на нескольких крупных конференциях в Германии, где рассказал о своих добрых намерениях и желании содействовать процветанию Европы.

В Daimler покупку акций встретили благосклонно, отметив, что приветствуют нового инвестора, который заинтересован в инновациях и может помочь концерну двигаться вперед.

Ранее компания Zhejiang Geely уже вкладывала деньги в крупных автопроизводителей. В частности, она приобрела 49% акций малайзийского Proton, а также бумаги на $3,3 млрд в Volvo Trucks — шведском производителе грузовиков.