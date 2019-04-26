Daimler не смог объяснить попадание своего лимузина к Ким Чен Ыну

В автоконцерне выразили недоумение, как лидер КНДР получил в распоряжение лимузин этой компании. В Daimler подчеркнули, что не ведут бизнес с КНДР более 15 лет

Немецкий автомобилестроитель Daimler, выпускающий в том числе бронированные лимузины, которые использует Ким Чен Ын, не имеет понятия, где лидер Северной Кореи получил этот автомобиль. Концерн не имеет дел с КНДР, заявили Associated Press в компании.

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Санкции ООН запрещают продажу КНДР предметов роскоши, в том числе автомобилей класса люкс. Цель ограничений — заставить страну отказаться от ядерного оружия. Однако на двух встречах с президентом США Дональдом Трампом и на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Ким Чен Ын был на бронированном лимузине: AP указывает, что на саммитах с Трампом в Сингапуре и Ханое он использовал Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, а во время визита в Россию на вокзале Владивостока северокорейского лидера встречали Mercedes-Maybach S600 и Mercedes-Maybach С62.

Business Insider сообщает, что бронированный S600 Pullman Guard Ким Чен Ына, предположительно, относится к поколению W221, которое было в продаже с 2008 по 2013 год. Стоимость нового автомобиля этой модели начинается от $1,6 млн, а на момент покупки его цена, как и двух других лимузинов лидера КНДР, составляла около $1 млн.