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Daimler не смог объяснить попадание своего лимузина к Ким Чен Ыну
В автоконцерне выразили недоумение, как лидер КНДР получил в распоряжение лимузин этой компании. В Daimler подчеркнули, что не ведут бизнес с КНДР более 15 лет

Немецкий автомобилестроитель Daimler, выпускающий в том числе бронированные лимузины, которые использует Ким Чен Ын, не имеет понятия, где лидер Северной Кореи получил этот автомобиль. Концерн не имеет дел с КНДР, заявили Associated Press в компании.

Видео: KBS News

Санкции ООН запрещают продажу КНДР предметов роскоши, в том числе автомобилей класса люкс. Цель ограничений — заставить страну отказаться от ядерного оружия. Однако на двух встречах с президентом США Дональдом Трампом и на встрече с российским лидером Владимиром Путиным Ким Чен Ын был на бронированном лимузине: AP указывает, что на саммитах с Трампом в Сингапуре и Ханое он использовал Mercedes-Maybach S600 Pullman Guard, а во время визита в Россию на вокзале Владивостока северокорейского лидера встречали Mercedes-Maybach S600 и Mercedes-Maybach С62.

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Как в России встретили Ким Чен Ына. Фоторепортаж

Business Insider сообщает, что бронированный S600 Pullman Guard Ким Чен Ына, предположительно, относится к поколению W221, которое было в продаже с 2008 по 2013 год. Стоимость нового автомобиля этой модели начинается от $1,6 млн, а на момент покупки его цена, как и двух других лимузинов лидера КНДР, составляла около $1 млн.

«У нас совершенно нет идеи, как эти транспортные средства были доставлены в Северную Корею, — заявила пресс-секретарь Daimler Силке Моккерт Associated Press. — Наша компания не имеет деловых связей с КНДР уже более 15 лет и строго соблюдает эмбарго ЕС и США».

«Для предотвращения поставок в Северную Корею и в любое из ее представительств по всему миру Daimler внедрил комплексный процесс контроля экспорта. Продажа транспортных средств третьими лицами, особенно подержанных автомобилей, находится вне нашего контроля и ответственности», — подчеркнула Моккерт.

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Знакомство по-русски: Владимир Путин и Ким Чен Ын завершили первый саммит

Ким Чен Ын посетил Россию, где провел переговоры с Владимиром Путиным, они прошли во Владивостоке на острове Русский. Лидеры обсудили состояние и перспективы межгосударственных отношений, рассмотрели вопросы, связанные с ситуацией на Корейском полуострове, в том числе проблему денуклеаризации. Это была первая личная встреча Путина и Ким Чен Ына.

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Daimler, Ким Чен Ын
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