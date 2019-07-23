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Сестрам Хачатурян продлили меру пресечения

Мосгорсуд продлил Крестине и Ангелине Хачатурян запрет определенных действий до 28 октября. Об этом РБК сообщили в пресс-службе суда.

Ранее суд принял аналогичное решение в отношении Марии Хачатурян, которая на момент убийства была несовершеннолетней, отмечает ТАСС.

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвинили в убийстве по предварительному сговору. Преступление было совершено в июле 2018 года. Сначала суд арестовал девушек, но затем смягчил меру пресечения. В соответствии с условиями меры пресечения, девушки не должны покидать дома без разрешения следователей, а также пользоваться мобильной связью и интернетом.

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Защита сестер настаивает, что убитый отец угрожал им насилием и домогался, поэтому девушки находились в безвыходной ситуации. В июне адвокаты направили жалобу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, они утверждают, что действия сестер стоит рассматривать как необходимую самооборону.

Материалы в отношении убитого Михаила Хачатуряна выделили в отдельное производство. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Теги: Мосгорсуд, мера пресечения
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