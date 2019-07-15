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Citigroup $93 (+29,22%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20
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Защита сестер Хачатурян заявила о сомнениях в подлинности их показаний

Эксперты провели лингвистическую экспертизу показаний сестер Хачатурян и пришли к выводу, что они написаны одним и тем же человеком, причем имеющим юридическое образование. Об этом РБК сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. По его словам, показания сестер совпадают на 80–90%.

«Мы думаем, что следствие проявило неосмотрительность, подошло к допросу девочек поверхностно. Они провели допрос одной из сестер, Марии. Скорее всего, следователь своими словами записал ее показания, а затем вставил их в показания Ангелины, допустив ряд грубых ошибок. А в дальнейшем показания Ангелины использовали при составлении показаний Крестины», — объяснил он.

Юрист заметил, что Мария позднее была признана невменяемой, поэтому ее показания не могут быть признаны судом.

«Мы заявили ходатайство в следственные органы, чтобы следствие провело судебную автороведческую экспертизу всех этих показаний. Если она придет к таким же выводам, это основание для того, чтобы признать эти показания недействительными. А важно это потому, что они являются по сути единственным доказательством причастности Крестины к этому преступлению. В дальнейшем и Мария, и Ангелина, и Крестина исключали какое-либо ее участие», — добавил он.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин также высказал мнение, что показания сестер не могут быть учтены следствием и судом.

«Три девочки не могут говорить одно и то же, слово в слово, включая запятые и грамматические ошибки. У меня есть несколько версий, почему это произошло, — одна хуже другой. Первичные показания даны достаточно скупо. Роли каждой девочки вообще не расписаны. Если бы следователь потрудился их расписать, то выяснилось бы, что Крестина вообще не виновата. В показаниях есть общие фразы из серии «Мы признаемся», «Мы распределили роли», а, что конкретно они делали, этого в показаниях нет», — отметил он.

По словам юриста, на последующих допросах сестры Хачатурян давали другие показания. «Выяснилось, например, что Крестина вообще не участвовала, она вбежала на шум, увидела, что происходит, брызнула баллончиком, ни на кого не попала и убежала. Девочки говорят, что она даже не знала о том, что что-то будет происходить», — заявил Паршин.

Юрист уверен, что следователи сделали это, «чтобы объединить их в группу по предварительному сговору и все это подтянуть к статье 105 части второй».

Ангелину, Крестину и Марию Хачатурян обвинили по статье об убийстве отца по предварительному сговору. Защита сестер настаивает, что убитый угрожал им насилием и домогался, они находились в безвыходной ситуации. Адвокаты направили в июне жалобу главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, написав, что действия сестер необходимо рассматривать как необходимую самооборону.

Теги: Следствие, признательные показания, новости РБК
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