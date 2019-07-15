Защита сестер Хачатурян заявила о сомнениях в подлинности их показаний

Эксперты провели лингвистическую экспертизу показаний сестер Хачатурян и пришли к выводу, что они написаны одним и тем же человеком, причем имеющим юридическое образование. Об этом РБК сообщил адвокат Крестины Хачатурян Алексей Липцер. По его словам, показания сестер совпадают на 80–90%.

«Мы думаем, что следствие проявило неосмотрительность, подошло к допросу девочек поверхностно. Они провели допрос одной из сестер, Марии. Скорее всего, следователь своими словами записал ее показания, а затем вставил их в показания Ангелины, допустив ряд грубых ошибок. А в дальнейшем показания Ангелины использовали при составлении показаний Крестины», — объяснил он.

Юрист заметил, что Мария позднее была признана невменяемой, поэтому ее показания не могут быть признаны судом.

«Мы заявили ходатайство в следственные органы, чтобы следствие провело судебную автороведческую экспертизу всех этих показаний. Если она придет к таким же выводам, это основание для того, чтобы признать эти показания недействительными. А важно это потому, что они являются по сути единственным доказательством причастности Крестины к этому преступлению. В дальнейшем и Мария, и Ангелина, и Крестина исключали какое-либо ее участие», — добавил он.

Адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Паршин также высказал мнение, что показания сестер не могут быть учтены следствием и судом.