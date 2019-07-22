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Schlumberger $49 (+24,78%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,51%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
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«Газпром» заключил с «Русгаздобычей» контракт на 51 млрд руб.

«Газпром» и «Русгаздобыча» заключили договор на строительство объектов «под ключ» на Киринском газоконденсатном месторождении, которое входит в комплекс «Сахалин-3». Сумма контракта — 50,9 млрд руб., пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные госзакупок.

Отмечается, что такая сумма была минимальной в тендере, который «Газпром» объявил в феврале. Для участия в конкурсе заявку подала только одна компания.

РБК направил запрос в компанию «Газпром».

Бизнес
Месторождения «Газпрома» на Ямале доверили компании Аркадия Ротенберга

В мае 2017 года «Газпром» и «Русгаздобыча» договорились совместно добывать и перерабатывать газ с четырех месторождений Тамбейской группы «Газпрома» на Ямале, их общие запасы оценивались в 6,7 трлн куб. м. Это не первый партнерский проект компаний: в июне 2016 года стороны договорились совместно реализовать еще несколько месторождений в регионе.

Глава совета директоров «Русгаздобычи» — Артем Оболенский, председатель совета директоров СМП Банка, подконтрольного Аркадию и Борису Ротенбергам.

Теги: Аркадий Ротенберг, госконтракт
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