Полторак отказался прекращать обстрелы Донбасса

Вооруженные силы Украины продолжат открывать ответный огонь в Донбассе. Об этом заявил министр обороны страны Степан Полторак, сообщает УНИАН.

«Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать», — сказал он.

По словам главы Минобороны, украинская армия продолжит выполнять минские соглашения, но имеет право «адекватно» ответить в случае потери позиций или угрозы жизни военных. «Ни клочка своей земли точно не отдадим», — отметил Полторак.



Ранее представитель Украины в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, экс-президент страны Леонид Кучма заявил о необходимости ввести запрет на ответные обстрелы региона. По его словам, ограничения должны быть прописаны юридически.

Инициативу раскритиковали многие украинские политики. Спикер Верховной рады Андрей Парубий также выступил против этого предложения. «Запрет стрелять в ответ — это путь не к миру. Это путь к капитуляции!», — утверждал он.