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Истребители НАТО сопроводили российские военные самолеты над Балтикой

На прошлой неделе, в период с 15–21 июля, дежурившие в Литве и Эстонии истребители НАТО четыре раза сопровождали российские военные самолеты над Балтийским морем. Об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

По данным министерства, истребители НАТО сопровождали российский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, истребители Су-27 и Су-35, самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

В ведомстве заявили, что некоторые из них летели без связи с центром управления полетами, планов полета и радиолокационных транспондеров.

Также они сопроводили российский Ан-24, который следовал из Калининградской области без использования радиолокационного ретранслятора.

Теги: истребители, российские самолеты, Балтика
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