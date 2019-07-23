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Schlumberger $49 (+24,08%) прогноз Cowen к 19.07.20
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Взрыв в метро Санкт-Петербурга ,  
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СМИ опубликовали фото взорванного вагона петербургского метро

«Росбалт» и «Фонтанка» опубликовали фотографии вагона Петербургского метрополитена, где в апреле 2017 года произошел теракт, в результате которого погибли 15 пассажиров.

Вагон хранится в качестве вещественного доказательства в одном из депо Петербурга. На кадрах видно, что его окна и двери обшиты металлическими пластинами.

Фото: ИА "Росбалт"

Защита одного из обвиняемых по делу на заседании 22 июля попросила суд исследовать вагон из-за деталей, которые показались адвокатам подозрительными. Речь, в частности, идет об уцелевших поручнях и стеклах рядом с тем местом, где, как считается, произошел взрыв, и об обнаруженных на месте швабре и венике.

Фото: "Фонтанка.ру"

Теракт в метро Петербурга произошел 3 апреля 2017 года. Взрыв прогремел на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь», погибли 15 пассажиров и предполагаемый смертник Акбаржон Джалилов. Еще одну бомбу нашли на «Площади Восстания», ее успели обезвредить. В деле о теракте фигурируют 11 человек, никто из них вину не признал.
 

Теги: Санкт-Петербургский метрополитен, Теракт, взрыв
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