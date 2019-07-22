Шеф-редактор программы «Пусть говорят» умер в 29 лет

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в 29 лет, сообщает «Первый канал».

Коновалов работал над шоу вместе с женой Алиной. По ее словам, супруг всегда мечтал о должности шеф-редактора «Пусть говорят». «Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал», — отметил телеканал, не уточнив причину смерти.

До работы на телевидении Денис Коновалов успел отслужить в армии и четыре года работал шахтером.

Сестра Коновалова Юлия Горшкова на своей странице в Facebook сообщила, что прощание с журналистом состоится во вторник, 23 июля, в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.