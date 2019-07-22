Шеф-редактор программы «Пусть говорят» умер в 29 лет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,03 -0,03 EUR Бирж. 70,70 +0,03 Brent 63,21 +1,85% USD Нал. 63,67 62,50 EUR Нал. 71,42 70,23 USD ЦБ 62,98 +0,11 EUR ЦБ 70,65 -0,14 EUR/USD 1,1216 +0,0002 BTC/USD Бирж. 10 275,00 -290,00 IMOEX 2 688,16 -0,46% RTSI 1 343,64 -0,52% DJIA 27 111,20 -0,16% Nasdaq 8 183,69 +0,46%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,99%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+25,26%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,85%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+18,27%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Доллар/Рубль ₽63,65 (+0,99%) прогноз Morgan Stanley к 22.08.19
Schlumberger $49 (+25,26%) прогноз Cowen к 19.07.20
BRENT $65 (+2,85%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
Union Pacific $198 (+13,85%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+18,27%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Лента новостей
Курс доллара на 23 июля
USD ЦБ: 62,98 (+0,11) Quote, 12:48
Курс евро на 23 июля
EUR ЦБ: 70,65 (-0,14) Quote, 12:48
Объем «свободных денег» у россиян в июне вырос до 33 тыс. руб. Финансы, 18:22 В Липецке осквернили бюст Сталина и атаковали отделение КПРФ Общество, 18:20 Как вышедшая из сериала партия Зеленского устроила революцию без Майдана Политика, 18:19 Экс-госсекретарь России опроверг планы продажи Карелии финнам при Ельцине Политика, 18:16 Организатор концерта Metallica показал «шпаргалку» с песней Цоя Общество, 18:15 Банк «Россия» подал иск к авиакомпании Utair на 155 млн руб. Бизнес, 17:42 Шеф-редактор программы «Пусть говорят» умер в 29 лет Общество, 17:42 Путин возглавил набсовет организации «Россия — страна возможностей» Политика, 17:40 ОБСЕ заявила о влиянии олигархов и админресурса на выборы на Украине Политика, 17:30 Путин дал гражданство России зампреду правления НОВАТЭКа Джетвею Общество, 17:23 ВТБ вызвал тренера Хохлова на беседу после поражения «Динамо» от «Рубина» Спорт, 17:18 В Сети появились первые кадры с командой задержанного Ираном танкера Общество, 17:13 ВЭБ счел незаконным выставление акций своей украинской «дочки» на аукцион Финансы, 17:11 Медведчук заявил об использовании русского языка в знак протеста Политика, 17:06
Общество ,   Сделано для агрегаторов 
0 
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» умер в 29 лет

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в 29 лет, сообщает «Первый канал».

Коновалов работал над шоу вместе с женой Алиной. По ее словам, супруг всегда мечтал о должности шеф-редактора «Пусть говорят». «Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал», — отметил телеканал, не уточнив причину смерти.

До работы на телевидении Денис Коновалов успел отслужить в армии и четыре года работал шахтером.

Сестра Коновалова Юлия Горшкова на своей странице в Facebook сообщила, что прощание с журналистом состоится во вторник, 23 июля, в Храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

Теги: шеф-редактор, «Пусть говорят», смерть
Материалы по теме
«Первый канал» начал обновлять систему голосования в шоу «Голос»
Общество
«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак
Технологии и медиа
«Первый канал» перенес премьеру фильма «Покидая Неверленд» на свой сайт
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter