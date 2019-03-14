Первый канал перенес премьеру фильма «Покидая Неверленд» на свой сайт

Первый канал покажет фильм «Покидая Неверленд» на своем сайте, в эфире демонстрироваться картина не будет. Об этом РБК сообщили в пресс-службе телеканала. Отмечается, что фильм уже доступен для просмотра.

Как пояснили в пресс-службе, премьера фильма, построенного на воспоминаниях обвинивших Майкла Джексона в сексуальном насилии Джеймса Сейфчака и Уэйда Робсона, на фестивале Sundance и HBO «спровоцировала противоречивую общественную реакцию, спекуляции и агрессию» со стороны сторонников и противников фильма.



«В этой ситуации Первый канал принял решение перенести российскую премьеру «Покидая Неверленд» на свои интернет-ресурсы», — сказали в пресс-службе.

Премьера документального фильма «Покидая Неверленд» состоялась на фестивале независимого кино Sundance в январе, в марте его показал телеканал HBO.

Семья Джексона подала в суд на HBO за показ фильма, обвинив канал в нарушении договора о нераспространении порочащих сведений. Сумма иска — $100 млн. Кроме того, после выхода киноленты ряд радиостанций в Новой Зеландии и Канаде заявили, что не будут транслировать в эфире песни Джексона.