«Первый канал» планирует запуск программы с Ксенией Собчак

Ксения Собчак обсуждает возможность запуска своей передачи на «Первом канале». Программа экс-кандидата в президенты России, недавно назначенной генпродюсером канала «Супер», может быть запущена в следующем телесезоне

Ксения Собчак (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Генеральный продюсер телеканала «Супер» Ксения Собчак может стать ведущей программы на «Первом канале», сообщили РБК два источника на медиарынке, не раскрыв деталей формата передачи. Программа с участием Собчак действительно обсуждается в рамках подготовки нового сезона, подтвердила пресс-служба «Первого канала», отказавшись от дальнейших комментариев.

Ксения Собчак подтвердила переговоры с «Первым каналом», но сообщила об отсутствии в них определенности.

«Мы уже два года ведем переговоры с Константином Львовичем (Эрнстом, гендиректором «Первого канала». — РБК). Такие планы давно есть, но пока никакой определенности по ним нет, все в стадии обсуждения. Пока стадия: «Классная идея, давайте попробуем!» — сказала она.

Собчак ранее уже сотрудничала с «Первым каналом». В частности, она была ведущей шестого сезона реалити-шоу «Последний герой», который выходил в эфир с ноября 2008 года по март 2009-го. В 2009-м вместе с Татьяной Лазаревой и Тиной Канделаки Собчак вела второй сезон музыкально-развлекательной программы «Две звезды».

Телевизионная карьера Ксении Собчак началась в 2004 году с проекта «Дом-2» на телеканале ТНТ, это реалити-шоу ведущая покинула только в 2012 году. В разные года она также работала ведущей на телеканалах «Муз-ТВ» (программа «Новая фабрика звезд»), «Пятница» («Можем повторить»), ТВ-3 (ток-шоу «Чернобыль. Зона обсуждения»). С 2014 года Собчак возглавляла редакцию российского журнала L'Officiel.