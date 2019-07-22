«Энергомаш» сообщил о прекращении производства двигателей для «Протон-М»

НПО «Энергомаш» создал двигатели для всех заказанных ракет-носителей «Протон-М» и больше не будет заниматься их производством. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Арбузов, передает «РИА Новости».

Арбузов уточнил, что существует необходимый задел, чтобы создать нужное количество ракет для завершения программы. Он добавил, что производство могут возобновить, если появятся новые контракты.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в июне 2018 года сообщил о сроках закрытия проекта. По его словам, ракета «Протон-М» выполнила свою задачу, а ее производство будет прекращено после выполнения уже заключенных контрактов. Все запуски будут проходить на ракете «Ангара».