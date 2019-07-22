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Union Pacific $198 (+13,34%) прогноз Goldman Sachs к 10.07.20
PepsiCo $154 (+17,85%) прогноз Argus Research к 11.07.20
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Технологии и медиа ,  
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«Энергомаш» сообщил о прекращении производства двигателей для «Протон-М»

НПО «Энергомаш» создал двигатели для всех заказанных ракет-носителей «Протон-М» и больше не будет заниматься их производством. Об этом заявил гендиректор предприятия Игорь Арбузов, передает «РИА Новости».

Арбузов уточнил, что существует необходимый задел, чтобы создать нужное количество ракет для завершения программы. Он добавил, что производство могут возобновить, если появятся новые контракты.

Технологии и медиа
Рогозин обозначил сроки сворачивания производства «Протонов»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в июне 2018 года сообщил о сроках закрытия проекта. По его словам, ракета «Протон-М» выполнила свою задачу, а ее производство будет прекращено после выполнения уже заключенных контрактов. Все запуски будут проходить на ракете «Ангара».

Общество
С Байконура запустили ракету «Протон-М» с астрофизической обсерваторией

Летом 2017 года у Центра Хруничева, как передавал ТАСС, было 15 действующих контрактов на 15 пусков «Протон-М» до 2023 года. В Центре имени Хруничева в конце мая, по данным «РИА Новости», говорили о планах запустить до 2025 года 24 ракеты этой модели различных модификаций.

Теги: НПО Энергомаш, «Протон-М», «Роскосмос», «Ангара», Дмитрий Рогозин
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