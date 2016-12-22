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Рогозин обозначил сроки сворачивания производства «Протонов»
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Рогозин обозначил сроки сворачивания производства «Протонов»
Технологии и медиа, 11:33
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Рогозин обозначил сроки сворачивания производства «Протонов»

Ракета-носитель «Протон» уже выполнила свою историческую задачу, и ее производство будет прекращено после выполнения уже заключенных контрактов. Об этом в интервью «РИА Новости» заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

​«Задача поставлена так: в соответствии с уже подписанными контрактами произвести необходимое количество наших легендарных «Протонов» и затем этот проект закрыть. Далее летать исключительно на «Ангаре», — уточнил он, не назвав при этом конкретных сроков прекращения производства ракет-носителей.

По словам главы космической корпорации, в сроках полного перехода на «Ангару» появится определенность после завершения работы оперативного штаба по Центру Хруничева.

«Они (специалисты оперативного штаба. — РБК) должны рассчитать сроки перевода основного производства в Омск, а это будет означать нашу полную концентрацию на «Ангаре», — отметил Рогозин.

Гендиректор «Роскосмоса» подчеркнул, что «Протоны» заслужили «огромного уважения» и авторитет, но тем не менее российской ракетостроительной отрасли нужно переходить к ракетам нового поколения. Центр имени Хруничева, который в настоящее время занимается разработкой и производством старых ракет-носителей «Протон» и новых сверхтяжелых «Ангара», не справляется с такой разнопрофильной нагрузкой. Это, заметил Рогозин, ведет к финансовому краху предприятия, постоянная господдержка при этом невозможна и неэффективна.

«Поэтому надо концентрироваться на самом важном, а самое важное — это ракета-носитель «Ангара» в легком, среднем, тяжелом, а в перспективе — супертяжелом классе. Крайне важно, чтобы эта ракета начала летать и серийно выпускаться», — добавил глава «Роскосмоса».

Рогозин объявил о переходе от «Протонов-М» к производству «Ангары»
Технологии и медиа

В конце августа 2017 года Рогозин, будучи вице-премьером, анонсировал переход Центра имени Хруничева на производство ракет-носителей нового класса «Ангара». Он отмечал тогда, что согласно поручению президента Владимира Путина к 2021 году должен состояться первый пуск «Ангары».

По состоянию на лето 2017 года у Центра Хруничева было 15 действующих контрактов на 15 пусков «Протон-М» до 2023 года. В Центре имени Хруничева в конце мая рассказывали о планах запустить до 2025 года уже 24 «Протона» различных модификаций.

«Протоны» выпускаются в России с начала 2000-х годов. Это основная ракета-носитель тяжелого класса, которая используется для запусков космических объектов с космодрома Байконур.

Теги: «Протон» , ракета-носитель , Дмитрий Рогозин , «Ангара»
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