Обезглавленное тело женщины нашли в лесу на севере Москвы

Обезглавленное тело женщины нашли в лесу на севере Москвы

В лесном массиве в столичном районе Северный, который входит в состав Северо-Восточного административного округа, обнаружили тело женщины 1987 года. Об этом сообщает ГСУ СК по Москве.

В ведомстве отметили, что тело «с выраженными гнилостными изменениями» было найдено недалеко от жилого дома на улице Новодачная.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным источника агентства «Москва» в правоохранительных органах, женщина была обезглавлена. Ее личность установлена. Эти данные подтвердил собеседник ТАСС.

В мае на Красной площади в Москве обнаружили тело сотрудника полиции, находящегося на службе. По предварительным данным, он совершил суицид.



