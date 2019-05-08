На Красной площади нашли тело полицейского

В центре Москвы обнаружили тело сотрудника полиции, сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

«Сегодня в центральной части города ночью было обнаружено тело сотрудника, находящегося на службе. Сотрудник одного из подразделений ГУ МВД России по городу Москве, сержант полиции», — рассказали в пресс-службе.

В главке сообщили, что, по предварительным данным, сотрудник совершил суицид. По факту произошедшего проводится проверка.

Источник «РИА Новости» в правоохранительных органах уточнил, что тело обнаружили недалеко от Красной площади. ТАСС со ссылкой на собеседника в силах правопорядка уточняет, что тело нашли рядом с Историческим музеем.