Минобороны подтвердило доставку в Турцию первых элементов С-400

Российские военные вслед за коллегами из Турции подтвердили, что в Анкару доставлены первые комплектующие зенитного ракетного комплекса С-400. Сообщение Минобороны об этом поступило в распоряжение РБК.

В ведомстве подтвердили, что первую партию Турция получила 12 июля. «Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — сообщили в Минобороны.

Ранее подтверждение поставок пришло от Министерства обороны Турции. Компоненты комплексов были отправлены на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара. О начале поставок сообщили и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

Москва и Анкара заключили соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Сумма контракта составила $2,5 млрд, говорил тогда гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.