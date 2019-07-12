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Минобороны подтвердило доставку в Турцию первых элементов С-400

Российские военные вслед за коллегами из Турции подтвердили, что в Анкару доставлены первые комплектующие зенитного ракетного комплекса С-400. Сообщение Минобороны об этом поступило в распоряжение РБК.

В ведомстве подтвердили, что первую партию Турция получила 12 июля. «Доставка в Турцию остальных элементов системы будет осуществлена в строгом соответствии с условиями заключенного с турецкой стороной контракта и в согласованные сторонами сроки», — сообщили в Минобороны.

Ранее подтверждение поставок пришло от Министерства обороны Турции. Компоненты комплексов были отправлены на авиабазу Мюртед в столичной провинции Анкара. О начале поставок сообщили и в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству.

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Турция сообщила о начале поставок компонентов С-400

Москва и Анкара заключили соглашение о поставке Турции четырех дивизионов С-400 в 2017 году. Сумма контракта составила $2,5 млрд, говорил тогда гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов.

Вашингтон выступил против сделки и потребовал отказаться от нее. В качестве альтернативы американская сторона предложила Анкаре купить комплексы Patriot. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался разорвать контракт по С-400, несмотря на это и на угрозу от США прекратить поставки истребителей пятого поколения F-35.

Теги: ЗРК С-400, Турция, ПВО, Минобороны
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