Друг моряка из России сообщил о его работе на захваченном Ираном танкере

Один из россиян, находящихся на задержанном в Иране танкере, Альгис Зарецкий не выходил на связь с момента инцидента. Об этом РБК сообщил его друг Николай Иванов.

«Я друг его, с четырех лет дружим. Я знаю, что его гражданская жена звонила в консульство в Тегеране. Он выходил на связь накануне перед захватом, ничего не было, все нормально было. Сообщение я ему отправил, не отвечает. Технику у него забрали», — сообщил Иванов.

Знакомый моряка добавил, что Зарецкий был электромехаником на танкере. «Мы с ним [Альгисом] работали в предыдущей компании, до того, как он ушел в Stena Bulk. Последний раз мы общались буквально несколько дней назад, еще до их ареста, он прислал пару каких-то видео в WhatsАpp», — добавил он.

Коллега Зарецкого отметил, что общался с ним полтора месяца назад, отметив, что близких родственников у моряка нет.