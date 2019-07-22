Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику угона автомобилей, предоставленную газете компанией «Ренессанс Страхованием».

В отчете представлены данные за период с января по июнь 2019 года. Второе место в списке самых угоняемых машин занимает Kia Rio, а третье — Kia Ceed. Кроме них в рейтинг попали Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima.

«Известия» отмечают, что по итогам 2018 года в топ-10 угоняемых машин, по версии «Ренессанс Страхования», попали Mazda CX-5 и Ford Focus.

Бюджетные автомобили чаще угоняют в регионах, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге также заявляют о кражах более дорогих машин — BMW X5, седана 3-series этой же марки и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.