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Hyundai Solaris возглавил список самых угоняемых автомобилей в России

В 2019 году Hyundai Solaris стала самой угоняемой в России машиной. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на статистику угона автомобилей, предоставленную газете компанией «Ренессанс Страхованием».

В отчете представлены данные за период с января по июнь 2019 года. Второе место в списке самых угоняемых машин занимает Kia Rio, а третье — Kia Ceed. Кроме них в рейтинг попали Hyundai Creta, Ford Kuga, Hyundai Tucson, Toyota RAV4, Hyundai ix35, Hyundai Santa Fe и Kia Optima.

«Известия» отмечают, что по итогам 2018 года в топ-10 угоняемых машин, по версии «Ренессанс Страхования», попали Mazda CX-5 и Ford Focus.

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Бюджетные автомобили чаще угоняют в регионах, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге также заявляют о кражах более дорогих машин — BMW X5, седана 3-series этой же марки и внедорожника Toyota Land Cruiser Prado.

По словам управляющего директора по автострахованию компании Сергея Демидова, бюджетные машины интересуют мошенников больше, так как из-за роста стоимости автозапчастей повысился спрос на подержанные детали. Он добавил, что после угона недорогие автомобили сразу разбирают на запчасти, что сводит на нет их розыск, а у машин премиум-класса меняют номера и продают их в другие регионы или за границу.

В 2018 году, по данным МВД, больше всего угонов совершили в Москве, Московской области, Краснодарском и Пермском краях. Всего за 11 месяцев 2018 года полиция внесла в базу почти 12 тыс. угнанных машин.

Теги: угон автомобиля, Hyundai Solaris
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