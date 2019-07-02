«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России

«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России

Список самых доступных автомобилей в России возглавила LADA Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Объем продаж этой модели составил 52 373 автомобиля. На втором месте разместился седан Datsun on-DO со средней ценой 529,9 тыс. руб. Он занимает 28-ю строчку в рейтинге продаж (в России реализовано 7598 таких машин). На третьем месте по цене разместилась LADA 4x4, которая стоит 563,8 тыс. руб. В списке продаж у нее 13-я позиция — 12 773 реализованных автомобиля.

Места с четвертого по десятое в списке занимают:

Datsun mi-DO с ценой 617,7 тыс. руб. (77-я позиция в рейтинге по продажам, реализовано 1179 автомобилей);

Renault Sandero (690,1 тыс. руб.) — 51-е место в рейтинге продаж;

Renault Logan (699,1 тыс. руб.) — 42-я позиция в рейтинге;

LADA Largus (704 тыс. руб) — 16 281 проданный автомобиль;

Lifan Solano (706,8 тыс. руб.) — 505 проданных машин;

Lifan X50 (737,5 тыс. руб.) — продано 325 автомобилей;

УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. руб.) — 431 проданный автомобиль.

Аналитики «Автостата» провели исследование цен по всем маркам, моделям и модификациям легковых автомобилей, представленных на российском рынке. В итоге в рейтинг вошли 250 машин по средневзвешенной цене с учетом объемов продаж за последние пять месяцев и стоимости по каждой модификации.