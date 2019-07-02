«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 63,28 +0,32 EUR Бирж. 71,42 +0,36 Brent 65,14 +0,45% USD Нал. 63,61 62,81 EUR Нал. 71,91 71,03 USD ЦБ 63,05 -0,02 EUR ЦБ 71,40 -0,42 EUR/USD 1,1288 +0,0002 BTC/USD Бирж. 9 878,20 -765,80 IMOEX 2 801,75 +0,01% RTSI 1 394,80 -0,49% DJIA 26 717,43 +0,44% Nasdaq 8 091,16 +1,06%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Индекс МосБиржи ₽2 750 (-1,84%) прогноз Финам к 31.12.19
Applied Materials $52 (+13,46%) прогноз Wells Fargo Securities к 01.07.20
Евро/Доллар $1,17 (+2,95%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 31.12.19
Яндекс ₽2 884,41 (+16,19%) прогноз HSBC к 22.04.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 2 июля
USD ЦБ: 63,05 (-0,02) Quote, 01 июл, 13:20
Курс евро на 2 июля
EUR ЦБ: 71,4 (-0,42) Quote, 01 июл, 13:20
Роструд узнал о планах большинства россиян продолжать работать на пенсии Общество, 10:52 «Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России Общество, 10:49 Фотографируй как Зевс: как поймать «живой» кадр РБК Стиль и HUAWEI, 10:35 Минтранс обвинил власти Чехии в нарушении соглашения с Россией Экономика, 10:32 Климкин назвал конфликт с Зеленским «эмоциональной историей» Политика, 10:24 Прижился ли за пять лет корпоративный договор в России: 9 главных кейсов Pro, 10:18 Торгпред США предложил ввести новые пошлины на товары из ЕС на $4 млрд Экономика, 10:13 Бизнес победителей: как увидеть северное сияние в тепле и комфорте РБК и ВТБ, 10:05 Bitcoin перестал расти в цене: монета подешевела на 30% за пять дней Крипто, 10:02 Пачки штрафов: автомобилистам запрещают жаловаться друг на друга Авто, 10:01 Росстат заявил о невозможности точно посчитать производительность труда Экономика, 09:59 Движение по трассе «Сибирь» в Тулуне возобновлено Общество, 09:38 Очевидные и невероятные последствия малоподвижного образа жизни РБК и Philips, 09:35 Причиной отмены рейсов в Чехию стали условия пролета над Сибирью Общество, 09:34
Общество ,  
0 
«Автостат» назвал десять самых доступных по цене автомобилей в России

Список самых доступных автомобилей в России возглавила LADA Granta со средней ценой 552,9 тыс. руб. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Объем продаж этой модели составил 52 373 автомобиля. На втором месте разместился седан Datsun on-DO со средней ценой 529,9 тыс. руб. Он занимает 28-ю строчку в рейтинге продаж (в России реализовано 7598 таких машин). На третьем месте по цене разместилась LADA 4x4, которая стоит 563,8 тыс. руб. В списке продаж у нее 13-я позиция — 12 773 реализованных автомобиля.

Места с четвертого по десятое в списке занимают:

  • Datsun mi-DO с ценой 617,7 тыс. руб. (77-я позиция в рейтинге по продажам, реализовано 1179 автомобилей);

  • Renault Sandero (690,1 тыс. руб.) — 51-е место в рейтинге продаж;

  • Renault Logan (699,1 тыс. руб.) — 42-я позиция в рейтинге;

  • LADA Largus (704 тыс. руб) — 16 281 проданный автомобиль;

  • Lifan Solano (706,8 тыс. руб.) — 505 проданных машин;

  • Lifan X50 (737,5 тыс. руб.) — продано 325 автомобилей;

  • УАЗ «Хантер» (746,8 тыс. руб.) — 431 проданный автомобиль.

Аналитики «Автостата» провели исследование цен по всем маркам, моделям и модификациям легковых автомобилей, представленных на российском рынке. В итоге в рейтинг вошли 250 машин по средневзвешенной цене с учетом объемов продаж за последние пять месяцев и стоимости по каждой модификации.

Теги: Lada Granta, Автомобили
Материалы по теме
«Автостат» назвал марки самых продаваемых в России седанов
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter