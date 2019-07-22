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PepsiCo $154 (+17,21%) прогноз Argus Research к 11.07.20
Северсталь ₽1 197 (+14,72%) прогноз Атон к 19.07.20
CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Летевший в Минеральные воды самолет вернулся в Тюмень

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные воды, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Рощино. Об этом сообщает местное издание «Уралинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как отмечает «Вслух» со ссылкой на областное управление МЧС, пострадавших не было. Пилот решил вернуться после взлета из-за того, что сработал один из датчиков безопасности.

Сообщение поступило в диспетчерскую службу около 8:00 по местному времени (6:00 мск), самолет, как отмечает издание, вылетел в 7:35. Борт ожидали спасатели и пожарные службы, которые зафиксировали сигнал о «повышенном ранге опасности», пишет «Вслух».

Общество
Второй за сутки самолет Utair вынужденно сел из-за сигнала о неполадках

Самолет Utair, летевший из Самары в Сургет, вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга 19 июля. Причина неполадки не уточнилась, но, как отмечал ТАСС, аварийная посадка произошла по техническим причинам. В этот же день еще один самолет Utair (Сургут-Москва) вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика кондиционирования. На борту находилось 116 пассажиров и пять членов экипажа. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.

Теги: UTair, Рощино Тюмень, экстренная посадка
Материалы по теме
Самолет Utair вынужденно сел в Уфе
Общество
Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга
Общество
Второй за сутки самолет Utair вынужденно сел из-за сигнала о неполадках
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