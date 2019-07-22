Летевший в Минеральные воды самолет вернулся в Тюмень

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Тюмень — Минеральные воды, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Рощино. Об этом сообщает местное издание «Уралинформ» со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Как отмечает «Вслух» со ссылкой на областное управление МЧС, пострадавших не было. Пилот решил вернуться после взлета из-за того, что сработал один из датчиков безопасности.

Сообщение поступило в диспетчерскую службу около 8:00 по местному времени (6:00 мск), самолет, как отмечает издание, вылетел в 7:35. Борт ожидали спасатели и пожарные службы, которые зафиксировали сигнал о «повышенном ранге опасности», пишет «Вслух».

Самолет Utair, летевший из Самары в Сургет, вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга 19 июля. Причина неполадки не уточнилась, но, как отмечал ТАСС, аварийная посадка произошла по техническим причинам. В этот же день еще один самолет Utair (Сургут-Москва) вернулся в аэропорт из-за сработавшего датчика кондиционирования. На борту находилось 116 пассажиров и пять членов экипажа. Уральская транспортная прокуратура начала проверку.