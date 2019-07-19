Самолет Utair вынужденно сел в аэропорту Екатеринбурга

Самолет авиакомпании Utair, летевший из Самары в Сургут, совершил вынужденную посадку в аэропорту Екатеринбурга. Об этом «РИА Новости» сообщил пресс-секретарь воздушной гавани Андрей Клименских.

По его словам, лайнер приземлился в 03:48 по местному времени (01:48 мск). Пресс-секретарь отметил, что с пассажирами работают представители авиакомпании. При этом он не уточнил причину вынужденной посадки.

Источник в оперативных службах рассказал ТАСС, что в результате никто не пострадал. По его словам, самолет вынужденно приземлился по техническим причинам.

В начале июля самолет Utair экстренно сел в аэропорту Уфы из-за плохого самочувствия пассажира. Он выполнял рейс Сургут — Ростов-на-Дону. Пассажира доставили в больницу.