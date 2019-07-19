Второй за сутки самолет Utair вынужденно сел из-за сигнала о неполадках

Второй за сутки самолет Utair вынужденно сел из-за сигнала о неполадках

Пассажирский самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сургут — Москва, вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика кондиционирования. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.

«Посадка штатная. Планируется вылет в ближайшее время по согласованию с аэропортом», — рассказали в компании.

Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, на борту Boeing 737-500 было 116 пассажиров (из них — 14 детей) и пять членов экипажа. Ведомство начало проверку по факту произошедшего.

РБК направил запрос в аэропорт Сургута.

Утром 19 июля самолет Utair, летевший из Самары в Сургут, вынужденно сел в екатеринбургском аэропорту Кольцово из-за технической неисправности. Прокуратура также проводит проверку. На борту также находились 116 пассжаиров, в том числе один ребенок.