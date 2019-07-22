Матвиенко выступила за единую валюту с Белоруссией

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала идею введения единой валюты между Россией и Белоруссией в рамках Союзного государства. Об этом спикер верхней палаты парламента заявила в эфире белорусского телеканала ОНТ.

«Это должен быть полноценный союз с точки зрения одинаково развивающихся экономик, потому что интегрироваться в обратном случае будет сложно. Это союз, который должен на том или ином этапе иметь единую валюту, потому что очень трудно с разными валютами определять единую финансовую, валютную политику», — сказала Матвиенко.

По ее мнению, у Белоруссии и России должны быть одинаковые подходы к системе налогообложения в экономической отрасли. Однако, как отметила Матвиенко, в России никто никогда не говорил и не затрагивал тему создания единого государства. «Это союз государств, но это должен быть полноценный союз», — отметила председатель Совета Федерации.

Ранее идею создания единой валюты между странами поддержал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Однако он отметил, что это должен быть не российский рубль, а валюта, которую будет выпускать созданный на равных правах эмиссионный центр.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Лукашенко, отметил, что какой-либо конкретики в этом вопросе пока нет.