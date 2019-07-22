В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек

В Гонконге при столкновениях на акции протеста пострадали 36 человек

Группа людей, вооруженная палками, напала на демонстрантов, возвращавшихся на метро после массовой акции протеста из центра города. В результате пострадали не менее 36 человек, сообщает телерадиокомпания RTHK со ссылкой на данные властей.

Инцидент произошел на станции метро Yuen Long (Юэньлун) на северной окраине Гонконга. Один из пострадавших находится в критическом состоянии, четверо пострадавших госпитализированы с серьезными травмами. Отмечается, что среди пострадавших есть и журналисты.

Как сообщает издание South China Morning Post, нападение совершила группа людей в белых футболках. На момент прибытия полиции на место происшествия подозреваемые в нападении скрылись. На кадрах, размещенных в социальных сетях, видно, как на людей нападали и внутри поезда, стоявшего на станции в метро.

В воскресенье в Гонконге прошла акция протеста против закона об экстрадиции. Протестующие закидали яйцами офис канцелярии центрального правительства Китая, а также раскрасили краской из баллончиков здания отделения и полиции краской. В результате полиция применила против протестующих слезоточивый газ.

Законопроект об экстрадиции был внесен властями Гонконга для выдачи из страны в материковый Китай подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Однако в середине июня рассмотрение закона было отложено. Впоследствии глава администрации региона Кэрри Лэм назвала документ мертвым. Она отметила, что правительство не планирует перезапускать законопроект.