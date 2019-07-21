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CVS Health $80 (+42,37%) прогноз Argus Research к 25.02.20
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Политика ,  
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В Гонконге протестующие закидали яйцами офис канцелярии правительства КНР

В Гонконге тысячи человек собрались на акцию протеста против закона об экстрадиции. Некоторые из них закидали яйцами офис канцелярии центрального правительства Китая, сообщает South China Morning Post.

Издание отмечает, что другие демонстранты в масках раскрашивали здания отделения и полиции краской из баллончиков. По данным Reuters, офис находится за пределами разрешенного властями маршрута митинга.

South China Morning Post сообщает, что демонстранты требовали расследовать действия полиции, а именно — чрезмерное применение силы к протестующим. По данным организаторов шествия — Гражданского фронта прав человека, в марше приняли участие 430 тыс. человек.

Издание добавляет, что сотрудники полиции применили слезоточивый газ. В свою очередь протестующие кидали в полицейских стеклянные бутылки, а также пускали дымовые шашки.

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Reuters отмечает, что в прошлое воскресенье, 14 июля, мирная акция протеста переросла в столкновения с полицией и беспорядки, в результате которых ранения получили несколько десятков человек и были арестованы более 40 демонстрантов.

В середине июня власти Гонконга отложили рассмотрение законопроекта об экстрадиции в Китай. Впоследствии глава администрации региона Кэрри Лэм назвала документ мертвым. По ее словам, у правительства нет планов перезапускать законопроект.

Теги: Гонконг, акция протеста
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Протестующие в Гонконге прорвались в здание парламента
Общество
Власти Гонконга отложили рассмотрение закона об экстрадиции в Китай
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