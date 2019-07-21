Зеленский позвал лидера группы «Океан Эльзы» обсудить коалицию в Раде

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что его партия «Слуга народа» с самого начала выступала за коалицию с партией «Голос» лидера группы «Океан Эльзы» Святослава Вакарчука. Об этом он рассказал на брифинге, передает корреспондент РБК.

Он добавил, что его партия приглашает Вакарчука обсудить коалицию в Верховной раде. Президента также спросили, может ли Вакарчук стать кандидатом в премьер-министры. Зеленский ответил, что этот вопрос необходимо задавать непосредственно главе партии «Голос». По словам президента, должность премьер-министра предполагает большую ответственность. Зеленский добавил, что кандидат на этот пост должен разбираться в экономике.

Украинский лидер отметил, что позиция партии «Слуга народа» в том, что в политике должны быть новые и уважаемые люди.

Глава партии президента Дмитрий Разумков рассказал РБК, что пока не известно, с кем сложится коалиция, так как еще нет результатов голосования по мажоритарным округам.