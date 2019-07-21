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Орешкин посоветовал не спешить с вопросом о единой с Белоруссией валюте

России и Белоруссии не следует спешить с решением вопроса о единой денежно-кредитной политике и общей валюте. Об этом в интервью «Эху Москвы» заявил глава российского Минэкономразвития Максим Орешкин.

По его словам, переход на единую валюту является завершающим этапом интеграции стран. «Нужно, чтобы экономическая взаимосвязь была настолько сильная, чтобы введение валюты не приводило к колебаниям», — добавил Орешкин.

Министр отметил, что уже ведется работа над тем, чтобы российские и белорусские предприятия находились в едином экономическом пространстве независимо от регистрации.

В начале июня Орешкин сообщил об обсуждении с Минском создания единой валюты в рамках соответствующего пункта Союзного договора. По словам министра экономики Белоруссии Дмитрия Крутого, это должно произойти на финальной стадии интеграции.

В январе президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что поддерживает введение единой валюты, но это должен быть не белорусский или российский рубль. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в марте сказал, что конкретики в вопросе перехода к единой валюте нет.

Теги: Максим Орешкин, Белоруссия, единая валюта
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