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Boeing $367 (+5,64%) прогноз Barclays Capital к 07.05.20 Купить
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Экономика ,  
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Орешкин сообщил об обсуждении единой валюты с Белоруссией
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос о создании единой денежной единицы в рамках интеграционного процесса. Об этом журналистам сообщил глава Министерства экономического развития Максим Орешкин
Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

По его словам, единая валюта обсуждается потому, что соответствующий пункт записан в Союзном договоре, сообщает агентство ТАСС. «Встречаются центральные банки, обсуждают, стоит или не стоить это делать, как это делать, в какие сроки это делать», — сказал Орешкин.

В свою очередь министр экономики Белоруссии Дмитрий Крутой заявил, что создание единой валюты должно произойти на финальной стадии интеграции. «Наверное, этой конструкции мы будем придерживаться», — сказал он. Белорусский министр уточнил, что поскольку в обеих странах центральные банки независимы от правительства, то обсуждаться этот вопрос должен на уровне глав государств.

Пункт о создании единой валюты Союзного государства содержится в пункте 13 договора между Россией и Белоруссией, который был подписан в 1999 году. С тех пор эта тема неоднократно обсуждалась, однако до практического воплощения дело так и не дошло.

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В конце февраля президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что единой валютой не должен становиться российский или белорусский рубль. По его словам, это должна быть новая денежная единица (тоже рубль), притом что за Минском сохранится «собственная квартира».

Комментируя это высказывание, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указал, что обсуждать подобный вопрос должны соответствующие рабочие группы, а пока никакой конкретики нет.

Позже премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что обсуждать единую валюту и вопрос об эмиссионном центре бессмысленно, поскольку не проведена «скучная работа по согласованию основных документов».

Медведев отметил, что необходимо работать над интеграцией двух стран, а не просто обвинять Россию в нежелании ее реализовывать. «Если бы так рассуждали отцы-основатели Европейского союза, то никакого Европейского союза бы не было», — сказал он.

Автор: Артем Филипенок
Теги: Максим Орешкин, Белоруссия
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