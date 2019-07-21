Вандалы изрисовали краской памятник генералу Ватутину в Полтаве

Неизвестные осквернили памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину в Полтаве. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу областного управления Национальной полиции Украины.

Уточняется, что злоумышленники написали на памятнике красной краской «Враг» и закрасили инициалы генерала. Полиция квалифицировала инцидент как хулиганство.

В октябре 2018 года около ста националистов попытались снести монумент советскому генералу Николаю Ватутину в центре Киева. При попытке радикалов протолкнуть лестницу к памятнику произошла стычка с полицией.

В конце июня этого года окружной суд Киева отменил решение горсовета о присвоении Московскому проспекту и проспекту Ватутина имен Степана Бандеры и Романа Шухевича. Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что горсовет обжалует судебное решение и повторно примет решение о переименовании проспектов.

В 2015 году на Украине был введен закон о декоммунизации, в рамках которого были переименованы более 900 населенных пунктов, носивших имена советских деятелей. 19 мая 2019 года покидавший свой пост президент Украины Петр Порошенко заявил, что процесс декоммунизации фактически завершен.