В Киеве радикалы попытались снести памятник Ватутину

Украинские националисты предприняли очередную попытку снести монумент генералу Ватутину в Мариинском парке в центре Киева. Остановить радикалов удалось кордону полиции

Фото: РИА Новости

В Киеве полицейские отобрали лестницу у радикалов, которые пришли в Мариинский парк, чтобы разбить памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину. Об этом сообщает «Громадське».

Отмечается, что при попытке радикалов протолкнуть лестницу к памятнику, произошла стычка с полицией, после чего лестница была изъята. По данным портала, после этого участники акции начали бросать в памятник яйца.

Около ста радикалов во главе с руководителем движения Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Сергеем Коханивским пришли в парк для того, чтобы снести памятник, так как он является символом коммунизма. Как заявил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, памятник действительно является символом коммунистической идеологии, но «здесь находится масса захоронений и определенные процедуры надо решать в законодательном поле». Он подчеркнул, что памятник нужно убирать, но законно. Информации о задержаниях в ходе акции не поступало.

Видеозапись ситуации у памятника Ватутину опубликовал портал «Украина.ру». На записи видно, что полиция плотным кордоном окружила монумент. Кольцо полиции обступили пришедшие в сквер люди.

Видео: Украина.ру

Памятник генералу Николаю Ватутину был установлен в центре Киева в 1948 году. Военачальник Ватутин участвовал в войне с июня 1941 года и был убит в 1944 году на Украине. На его машину напала группа украинских националистов из организации Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в России). Тяжело раненный генерал был доставлен в киевский госпиталь, где и скончался. Он был похоронен в Мариинском парке, где позднее и был установлен монумент.

Имя генерала Ватутина носит также проспект в Киеве. Ряд активистов настаивает на его переименовании. Название проспекта стало поводом для столкновений — так в июне 2017 года националисты напали на сторонников украинской партии «Социалисты», проводивших акцию на проспекте. 1 июня 2017 года Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта в честь националиста Романа Шухевича, однако это решение до сих пор не вступило в силу.

В начале июня в Харькове неизвестные разбили мемориальную мраморную доску в честь маршала Георгия Жукова. Доска была установлена на фасаде школы №​127 на Семинарской улице, которая носит имя Жукова.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого демонтировали более 2 тыс. советских памятников и переименовали сотни населенных пунктов и улиц.