ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,79 65,99 EUR Нал. 77,29 76,28 USD Бирж. 66,12 -0,15 EUR Бирж. 76,42 -0,39 USD ЦБ. 65,98 -0,80 EUR ЦБ. 76,50 -0,58 EUR/USD 1,16 -0,00 BTC/USD Бирж. 6359,10 +54,50 IMOEX 2403,02 +1,54% RTSI 1141,35 +1,54% Brent 80,22 -0,80% DJIA 25339,99 +1,16% Nasdaq 7497,28 +2,29%
В Киеве радикалы попытались снести памятник Ватутину
Лента новостей
18-летняя украинская теннисистка выиграла первый титул на турнирах WTA 14:41, Спорт Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 14:15, РБК и FW Raiffeisen СМИ узнали о возможном бойкоте Британией и США конференции в Эр-Рияде 14:12, Политика В Киеве радикалы попытались снести памятник Ватутину 13:51, Общество Российский голкипер Бобровский впервые пропустил восемь шайб в матче НХЛ 13:48, Спорт Полный гид по уходу за зубами: самые важные вопросы 13:00, РБК и Philips На аукционе в Монако продали древнеегипетский папирус за €1, 35 млн 12:53, Общество Порошенко заявил о подготовке к отпору военной агрессии с Азова 12:41, Политика На Украине участников операции в Донбассе поздравили видео с ополченцами 12:36, Политика Евкуров рассказал о совете Путина по общению с протестующими 11:59, Политика Китай закончил строить свою часть моста через Амур 11:45, Бизнес Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 11:35, РБК и Сбербанк Федор Емельяненко прокомментировал победу нокаутом в бою с Челом Сонненом 11:21, Спорт Порошенко отказал РПЦ в правах на Украину из-за «аннексии XVII века» 11:05, Политика Синоптики пообещали рекордную температуру воздуха в Москве 11:04, Общество В ДТП с грузовиком в Турции погибли около 20 нелегальных мигрантов 10:53, Общество Хабиб Нурмагомедов вызвал на бой Флойда Мейвезера 10:20, Спорт Доступный стейк: как научиться разбираться в качестве мяса 10:14, РБК и Мираторг СМИ узнали о попадании молнии в самолет принца Гарри и Меган Маркл 10:14, Общество Ураган «Майкл» повредил истребители F-22 ВВС США 09:47, Общество Мамаев и Кокорин рассказали о первых днях в СИЗО 09:21, Общество Трамп признал первенство России и Китая в создании космических войск 08:28, Политика Емельяненко победил американца Соннена в полуфинале Гран-при Bellator 08:22, Общество СМИ рассказали о получении саратовским экс-министром материальной помощи 07:55, Общество Навальный вышел на свободу после второго подряд ареста 07:03, Политика Тест: в команду какой хоккейной лиги вас выберут играть 06:56, РБК и Mastercard В МИД Мексики заявили об отсутствии препятствий для Китая из-за USMCA 06:47, Политика Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии увеличилось до 2091 06:07, Общество
В Киеве радикалы попытались снести памятник Ватутину
Общество, 13:51
0
В Киеве радикалы попытались снести памятник Ватутину
Украинские националисты предприняли очередную попытку снести монумент генералу Ватутину в Мариинском парке в центре Киева. Остановить радикалов удалось кордону полиции
Фото: РИА Новости

В Киеве полицейские отобрали лестницу у радикалов, которые пришли в Мариинский парк, чтобы разбить памятник советскому военачальнику Николаю Ватутину. Об этом сообщает «Громадське».

Отмечается, что при попытке радикалов протолкнуть лестницу к памятнику, произошла стычка с полицией, после чего лестница была изъята. По данным портала, после этого участники акции начали бросать в памятник яйца.

Около ста радикалов во главе с руководителем движения Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Сергеем Коханивским пришли в парк для того, чтобы снести памятник, так как он является символом коммунизма. Как заявил руководитель Нацполиции Киева Андрей Крищенко, памятник действительно является символом коммунистической идеологии, но «здесь находится масса захоронений и определенные процедуры надо решать в законодательном поле». Он подчеркнул, что памятник нужно убирать, но законно. Информации о задержаниях в ходе акции не поступало.

Видеозапись ситуации у памятника Ватутину опубликовал портал «Украина.ру». На записи видно, что полиция плотным кордоном окружила монумент. Кольцо полиции обступили пришедшие в сквер люди.

Видео: Украина.ру

Памятник генералу Николаю Ватутину был установлен в центре Киева в 1948 году. Военачальник Ватутин участвовал в войне с июня 1941 года и был убит в 1944 году на Украине. На его машину напала группа украинских националистов из организации Украинская повстанческая армия (УПА, запрещена в России). Тяжело раненный генерал был доставлен в киевский госпиталь, где и скончался. Он был похоронен в Мариинском парке, где позднее и был установлен монумент.

Имя генерала Ватутина носит также проспект в Киеве. Ряд активистов настаивает на его переименовании. Название проспекта стало поводом для столкновений — так в июне 2017 года националисты напали на сторонников украинской партии «Социалисты», проводивших акцию на проспекте. 1 июня 2017 года Киевский городской совет принял решение о переименовании проспекта в честь националиста Романа Шухевича, однако это решение до сих пор не вступило в силу. 

«Ленинопад»: что происходит с памятниками вождю революции на Украине Еще 11 фото
Фотогалерея

В начале июня в Харькове неизвестные разбили мемориальную мраморную доску в честь маршала Георгия Жукова. Доска была установлена на фасаде школы №​127 на Семинарской улице, которая носит имя Жукова.

С 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации, в рамках которого демонтировали более 2 тыс. советских памятников и переименовали сотни населенных пунктов и улиц.

Авторы: Юлия Выродова, Георгий Тадтаев.
Теги: памятник , СССР , коммунизм , Киев
Главное
Евкуров рассказал о совете Путина по общению с протестующими Политика
Материалы по теме
Вандалы в Харькове разбили мемориальную доску маршалу Жукову Общество
В центре Киева на месте снесенного памятника Ленину появилась синяя рука Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter