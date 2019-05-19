Порошенко заявил о завершении процесса декоммунизации на Украине

Процесс декоммунизации на Украине фактически завершен. Об этом заявил действующий президент Украины Петр Порошенко на церемонии памяти жертв политических репрессий, которая прошла на территории историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» под Киевом.

«Фактически завершен за последние пять лет процесс декоммунизации в нашем государстве, запрещена коммунистическая идеология», — приводит слова украинского президента телеканал «Прямой».

Глава государства отметил, что «трагедия коммунистического террора должна стать поучительным уроком на будущее, надежным предохранителем от попыток реанимировать «русский мир» на украинской земле».

Закон о декоммунизации, запрещающий пропаганду коммунистической символики, действует на Украине с мая 2015 года. Помимо этого, он предусматривает демонтаж памятников советским государственным деятелям, переименование топографических объектов, названных в их честь. В 2016 году в рамках закона были переименованы 74 населенных пункта в Донбассе. Также было принято решение о переименовании Днепропетровска в Днепр, а Кировоград переименовали в Кропивницкий.