Кличко обжалует отмену присвоения проспектам имен Бандеры и Шухевича

Власти Киева намерены подать апелляцию на решение Окружного административного суда, отменившего присвоение двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича. Об этом в Facebook сообщил мэр города Виталий Кличко.

«Реванша не будет! Речь идет об изменении в рамках декоммунизации старых названий проспектов Московского и Ватутина», — написал он.

Кличко также добавил, что горсовет Киева на ближайшей сессии повторно примет решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина.

Ранее Окружной административный суд Киева отменил решение горсовета о присвоении этим проспектам имен Бандеры и Шухевича. Тогда суд частично удовлетворил иск директора Института правовой политики и социальной защиты Елены Бережной.

Московский проспект в Киеве переименовали в честь Степана Бандеры летом 2016 года, в следующем году Киевсовет переименовал проспект Ватутина в проспект Шухевича.