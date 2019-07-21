Спикер Рады приехал на выборы без паспорта

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий приехал голосовать на внеочередных парламентских выборах без паспорта. Об этом сообщают украинские издания «Вести» и «Новое время».

По данным СМИ, в 11:00 Парубий приехал на избирательный участок в Дом офицеров. Когда спикер хотел взять бюллетень, выяснилось, что он забыл паспорт. Помощник принес ему документ, и глава Рады смог проголосовать. Уточняется, что политику пришлось постоять в очереди, чтобы получить бюллетень.

«Я проголосовал за будущее Украины, за будущее своих детей. Надеюсь, депутаты будут прислушиваться к моим предложениям и в дальнейшем», — цитируют Парубия «Вести».

Внеочередные выборы в Верховную раду Украины проходят 21 июля, голосование продлится до 20:00. По состоянию на 12:00 по киевскому времени (совпадает с московским), явка составила 15,27%. Полиция сообщила о получении более 200 жалоб о нарушениях в ходе голосования.