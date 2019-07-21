ЦИК отчиталась о явке на выборах в Раду

По состоянию на 12:00 по киевскому времени (совпадает с московским) явка на внеочередных парламентских выборах на Украине составила 15,27%. Об этом сообщается на сайте ЦИК республики.

Уточняется, что данные по явке получены по 11 округам из 199. Такой показатель на 5 п.п. меньше, чем явка на выборах 2014 года. Тогда, по данным ЦИК, к полудню в выборах приняли участие 20,32% избирателей, на 16:00 активность составила 40,7%, итоговая явка — 52,42%.

На выборах президента, которые прошли на Украине весной этого года, ЦИК давала данные по явке на 11:00. Во втором туре выборов утром она составляла 18,14%.

Выборы в Раду стартовали на территории Украины в 8:00 по местному времени. Местная полиция сообщила о получении более 200 жалоб, связанных с нарушениями в ходе голосования.