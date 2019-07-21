Порошенко на выборах в Раду потребовал остановить «российский реванш»

Лидер партии «Европейская солидарность», бывший президент Украины Петр Порошенко проголосовал на внеочередных выборах в Верховную раду. Об этом сообщается на странице политика в Facebook.

«Я проголосовал за ЕС, за НАТО, за европейскую и евроатлантическую Украину», — сказал Порошенко. Он отметил, что Евросоюз и Североатлантический альянс являются «гарантами мира, безопасности и благополучия для каждого украинского гражданина». Порошенко также заявил, что союзниками его партии могут стать только сторонники евроинтеграции.

По его словам, он отдал свой голос за «уникальную команду, которая способна остановить российский реванш» и двигать страну вперед. «За команду, которая на протяжении всей кампании была объектом атак со стороны страны-агрессора», — добавил экс-президент.

Внеочередные парламентские выборы на Украине стартовали утром 21 июля, голосование продлится до 20:00 по киевскому времени (совпадает с московским). По данным последнего соцопроса, проведенного группой «Рейтинг» 13–17 июля, лидером гонки является поддерживающая Зеленского партия «Слуга народа» — за нее готовы голосовать 49,5% респондентов. Партию Порошенко «Европейская солидарность» поддерживают 7,7% опрошенных.