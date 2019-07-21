Зеленский с супругой проголосовали на выборах в Раду

Зеленский с супругой проголосовали на выборах в Раду

Президент Украины Владимир Зеленский с супругой проголосовали на выборах в Верховную раду, сообщает телеканал «112 Украина».

Сообщить, за кого он проголосовал, президент Украины отказался. Отвечая на вопрос журналистов о том, почему в этот раз он не показал свой бюллетень, президент Украины со смехом ответил, что, «кажется, достаточно уже штрафов».

В день голосования на выборах президента Украины в апреле Владимир Зеленский во время общения с журналистами показал уже заполненный бюллетень до того, как опустить его в урну.

Полиция расценила его действия как нарушение ст. 212-10 КУоАП (нарушение ограничения относительно ведения предвыборной агитации). Позднее суд оштрафовал его за незаконную агитацию на $32.