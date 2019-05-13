Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

Во втором туре выборов кандидат в президенты во время голосования на избирательном участке показал свой заполненный бюллетень. Суд признал, что Зеленский виновен в незаконной агитации

Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Владимира Зеленского / AP)

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, сообщило УНИАН. Суд постановил, что политик допустил нарушения во время выборов главы государства и приговорил Зеленского к штрафу в 850 гривен (чуть больше $32,4).

Во время голосования во втором туре выборов Зеленский нарушил закон, показав заполненный бюллетень. Адвокаты избранного президента попросили суд рассматривать дело без Зеленского, так как он не может появиться на заседании. Защита также просила закрыть административное дело, так как в действиях Зеленского не было состава нарушения.

«Бюллетень был продемонстрирован по просьбе журналистов, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было», — пояснил адвокат Сергей Кальченко, добавив, что сам Зеленский, подписывая составленный полицией административный протокол, признал свою вину.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 дней.

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