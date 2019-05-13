Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономикаPink
...
USD Бирж. 65,41 +0,33 EUR Бирж. 73,63 +0,49 Brent 72,07 +1,91% USD Нал. 65,89 64,99 EUR Нал. 74,03 73,03 USD ЦБ 65,47 +0,24 EUR ЦБ 73,52 +0,43 EUR/USD 1,1262 +0,0029 BTC/USD Бирж. 7 317,40 +335,00 IMOEX 2 519,80 +0,20% RTSI 1 213,68 -0,01% DJIA 25 942,37 +0,44% Nasdaq 7 916,94 +0,08%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Зеленая экономика
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,79%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Alphabet $1 420 (+20,6%) прогноз UBS к 04.02.20 Купить
Walt Disney $157 (+16,42%) прогноз Guggenheim Partners к 23.04.20 Купить
Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
Pfizer $48 (+19,79%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 01.04.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 65,47 (+0,24) Quote, 12:53
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 73,52 (+0,43) Quote, 12:53
Турецкий регулятор обнаружил трещины в фундаменте АЭС «Аккую» Бизнес, 16:05 Карельская красная: как выращивают радужную форель в России РБК и ВТБ, 16:03 Китай объявил об ответном повышении пошлин на товары из США на $60 млрд Экономика, 16:01 Советская олимпийская чемпионка по конькобежному спорту погибла в ДТП Общество, 15:53 В Еврокомиссии назвали основные вызовы для Зеленского Политика, 15:53 Трамп предостерег Китай от ответного увеличения пошлин на товары из США Политика, 15:49 Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию Политика, 15:46 Эволюция рекламы: какие технологии вы еще точно не используете в бизнесе РБК и МегаФон, 15:45 Выход из красной зоны: биткоин снова начал дорожать Крипто, 15:41 В Турции организатору терактов дали 53 пожизненных срока по числу жертв Общество, 15:35 Пятерым российским легкоатлетам запретили выступать в нейтральном статусе Спорт, 15:32 10 продуктов с омолаживающим действием Стиль, 15:31 В ЕС прокомментировали возможность санкций из-за паспортов для ДНР Политика, 15:30 Националиста Демушкина назначили врио главы Барвихи Политика, 15:26
Политика ,  
0 
Суд оштрафовал Зеленского на $32 за незаконную агитацию
Во втором туре выборов кандидат в президенты во время голосования на избирательном участке показал свой заполненный бюллетень. Суд признал, что Зеленский виновен в незаконной агитации
Владимир Зеленский (Фото: Пресс-служба Владимира Зеленского / AP)

Оболонский районный суд Киева признал избранного президента Украины Владимира Зеленского виновным в незаконной агитации, сообщило УНИАН. Суд постановил, что политик допустил нарушения во время выборов главы государства и приговорил Зеленского к штрафу в 850 гривен (чуть больше $32,4).

Во время голосования во втором туре выборов Зеленский нарушил закон, показав заполненный бюллетень. Адвокаты избранного президента попросили суд рассматривать дело без Зеленского, так как он не может появиться на заседании. Защита также просила закрыть административное дело, так как в действиях Зеленского не было состава нарушения.

«Бюллетень был продемонстрирован по просьбе журналистов, но при этом никаких призывов голосовать озвучено не было», — пояснил адвокат Сергей Кальченко, добавив, что сам Зеленский, подписывая составленный полицией административный протокол, признал свою вину.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционной инстанции в течение 10 дней. 

Материал дополняется

Автор: Маргарита Девяткина
Теги: Владимир Зеленский
Материалы по теме
Аксенов оценил шансы изменения отношения Киева к Крыму при Зеленском
Политика
В команде Зеленского предложили Порошенко «убрать за собой»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter