WP узнала о планах Трампа сократить расходы бюджета при победе на выборах

Президент США Дональд Трамп планирует значительно сократить бюджетные расходы в случае своей победы на президентских выборах в 2020 году. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Белом доме.

Издание уточняет, что Трамп уже дал поручения своим помощникам подготовить план по резкому сокращению бюджета на случай, если он будет переизбран на второй срок.

По словам источников, в 2021 году у Трампа появится больше возможностей для ликвидации некоторых управлений, особенно если республиканцы восстановят контроль над Палатой представителей Конгресса США.

Ранее, 19 июля, Трамп выразил надежду, что в результате сделки с конгрессом лимит государственного долга США будет увеличен. По прогнозам конгресса, к 2029 году госдолг может увеличиться до 92% от ВВП, а к 2049 году — я до 144%.