Трамп признался в неготовности проиграть президентские выборы в 2020 году

Трамп признался в неготовности проиграть президентские выборы в 2020 году

Президент США Дональд Трамп не готов проиграть на выборах президента США в 2020 году. Об этом он заявил в интервью телеканалу NBC.

На вопрос журналиста, готов ли он уступить другим кандидатам на выборах, Трамп признался, что «вероятно, не готов», хотя он отметил, что ему «было бы намного проще ответить: «О да».

«Я не люблю проигрывать, я не так много проигрывал в жизни», — пояснил он свой ответ.

Отвечая на вопрос, где он больше преуспел — в бизнесе или президентстве, Трамп подчеркнул, что избирался всего один раз, и выразил желание вновь стать главой государства.