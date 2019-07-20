Второй человек на Луне заявил Трампу о разочаровании в потенциале США

Второй человек на Луне заявил Трампу о разочаровании в потенциале США

Базз Олдрин, пилот лунного модуля миссии «Аполлон-11» и второй человек в истории, ступивший на Луну, на встрече с президентом США Дональдом Трампом заявил ему о своем «разочаровании» в действиях NASA в последние 10-15 лет. Об этом пишет Politico.

Встреча с участием Трампа, Олдрина, Майкла Коллинза, еще одного участника миссии «Апполон 11», и директора NASA Джима Брайденстайна была посвящена 50-летней годовщине высадки американских астронавтов на Луне.

Во время мероприятия Трамп начал хвалить достижения Брайденстайна как главы NASA, с чем не согласился Олдрин. «На самом деле, в последние 10-15 лет я немного разочарован [в NASA]», — заявил он.

Олдрин пожаловался, что у США есть космический корабль «номер один [в мире], однако при этом американцы не могут попасть на лунную орбиту «со значительным потенциалом для маневрирования». После этого Трамп посоветовал Брайденстайну «прислушаться к другой стороне». Как отмечает Politico, диалог, похоже, удовлетворил Олдрина: на своей странице в Twitter он охарактеризовал встречу как «превосходную».