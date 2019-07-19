Путин опроверг связь паводка под Иркутском со взрывными работами

Президент России Владимир Путин на встрече с пострадавшими от последствий наводнения жителями Иркутской области опроверг информацию о том, что паводок в регионе мог быть вызван взрывными работами. Об этом сообщает ТАСС.

«Нет причин, связанных с какими-то работами», — заявил он. Так он отреагировал на заявление одной из участниц встречи, по словам которой, в регионе несколько лет назад ходили слухи, что произошедшее тогда наводнение стало следствием взрывных работ в Саянах. Она добавила, что это могло вызвать и нынешнее наводнение.

В то же время Путин согласился с мнением другой местной жительницы, которая предположила, что без массовых незаконных рубок леса паводок не был бы настолько масштабным.

Как отмечает агентство, президент, прибывший в Иркутскую область утром 19 июля, общался с местными жителями около получаса. В основном жалобы и вопросы граждан касались работы по оценке размера ущерба, восстановления документов, жилищных сертификатов и получения выплат.