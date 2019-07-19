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За участника группы налетчиков из ФСБ предложили залог в 3 млн руб.

Одного из фигурантов дела о сотрудниках ФСБ, похитивших 136 млн руб. в результате налета, инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, предложили освободить под залог в 3 млн руб., передает корреспондент РБК.

Эту сумму готова предоставить его мать Ирина Чиквина, добавил защитник обвиняемого.

Место работы мужчины назвали в суде. Чиквин не признает вину, его защита настаивает, что он не знал о планах сотрудников ФСБ и считал, что принимает участие в оперативном мероприятии. Как утверждают адвокаты, он не присутствовал при налете и все время оставался в автомобиле, припаркованном достаточно далеко от помещения банка «Металлург», где произошло нападение на потерпевшего Александра Юмаранова.

Защита отметила, что из всех обвиняемых Чиквин был знаком только с сотрудником спецподразделения «Альфа» Романом Оболенским, вокруг которого для обвиняемого создался «героический ореол». Поэтому когда Оболенский предложил ему поучаствовать в операции, Чиквин предоставил свой автомобиль.

Двое обвиняемых признали вину, но при показаниях не сообщили о Чиквине как об участнике разбоя, отметили защитники. Сначала его допросили в качестве свидетеля, сотрудник налоговой дал признательные показания, но позже отказался от них.

Общество
Обвиняемый в разбое сотрудник ФСБ признал в суде вину

Адвокаты утверждают, что Чиквина избили и во время допроса он «не до конца отдавал себе отчет» в происходящем. Этому способствовало и то, что следственная группа ворвалась к нему домой рано утром, в шесть утра, и на мужчину сразу надели наручники.

Несмотря на показания стороны защиты, московский окружной суд признал законным арест Чиквина и оставил свое постановление без изменений. Обвиняемый останется в СИЗО до 10 августа.

Общество
Офицеров «Альфы» и управления «К» ФСБ подозревают в организации ОПГ

Сотрудников спецподразделений ФСБ «Альфа», «Вымпел» и «К» задержали в Москве 5 июля. Им вменяют участие в разбое (ч. 4 ст. 162 УК РФ). По данным следствия, сотрудники спецслужбы напали на Юмаранова, который собирался в банке «Металлург» обменять 136 млн руб., полученные в долг по расписке, на доллары. Оперативники отобрали у него деньги «под видом оперативных мероприятий», считают следователи.

По делу арестовали семь человек: пятеро из них находятся в СИЗО и обвиняются по, еще двое под домашним арестом. 

Как сообщали РБК в ФСБ, дело может привести к расследованию целой серии преступлений группы сотрудников центрального аппарата, за которым могут последовать обвинения в создании преступного сообщества (ст. 210 УК), превышении должностных полномочий (ст. 286 УК), серии мошенничеств (ст. 159 УК) и разбойных нападений (ст. 162 УК).

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Потерпевшим по делу о налетчиках из ФСБ и ₽136 млн оказался безработный

Теги: ФСБ России, ОПГ, разбой, УФНС
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