За участника группы налетчиков из ФСБ предложили залог в 3 млн руб.

Одного из фигурантов дела о сотрудниках ФСБ, похитивших 136 млн руб. в результате налета, инспектора УФНС Дмитрия Чиквина, предложили освободить под залог в 3 млн руб., передает корреспондент РБК.

Эту сумму готова предоставить его мать Ирина Чиквина, добавил защитник обвиняемого.

Место работы мужчины назвали в суде. Чиквин не признает вину, его защита настаивает, что он не знал о планах сотрудников ФСБ и считал, что принимает участие в оперативном мероприятии. Как утверждают адвокаты, он не присутствовал при налете и все время оставался в автомобиле, припаркованном достаточно далеко от помещения банка «Металлург», где произошло нападение на потерпевшего Александра Юмаранова.

Защита отметила, что из всех обвиняемых Чиквин был знаком только с сотрудником спецподразделения «Альфа» Романом Оболенским, вокруг которого для обвиняемого создался «героический ореол». Поэтому когда Оболенский предложил ему поучаствовать в операции, Чиквин предоставил свой автомобиль.

Двое обвиняемых признали вину, но при показаниях не сообщили о Чиквине как об участнике разбоя, отметили защитники. Сначала его допросили в качестве свидетеля, сотрудник налоговой дал признательные показания, но позже отказался от них.